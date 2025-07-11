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اللي بينا حاجة مافيش غيرنا فاهمها.. رسالة خاصة من طليقة سامح عبد العزيز للمخرج الراحل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اللي بينا حاجة مافيش غيرنا فاهمها.. رسالة خاصة من طليقة سامح عبد العزيز للمخرج الراحل

داليا فرج الديب وسامح عبد العزيز
داليا فرج الديب وسامح عبد العزيز
سارة عبد الله

وجهت الإعلامية داليا فرج الديب، طليقة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، رسالة له بعد وفاته إثر أزمة صحية.

وكتبت داليا عبر فيسبوك: "اللي بينا حاجة مافيش غيرنا فاهمها، كنا بنفهم بعض من نظرة، نتخانق ونتصالح، ونحلف ما نكلم بعض تاني، بس أول ما تكلمني أنسى كل حاجة وأرجعلك، علشان عارفة إن قلبك طيب، بيبي كبير وضخم”.

وأضافت: “جوانا حاجة بتاعتنا إحنا وبس، مش حد يقدر يفهمها أو يسميها، فيه حتة جوا كل واحد فينا للتاني، مختلفة وخاصة، عشرة عمري، حبيبي، أبو بناتي”.

وتابعت: “رغم إنك مشيت، بس اللي مريحني إن آخر 20 يوم كنا مع بعض على طول، يارب ما أكونش قصرت في حقك، هتوحشني أوي يا حبيبي، يا غالي.. مش مصدقة إني بقول ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته.. نفسي أنام وأصحى ألاقي ده كابوس، بدري أوي أوي يا حبيبي.. لا إله إلا الله.. هتوحشني يا موحه".

جنازة المخرج سامح عبد العزيز

شهدت الجنازة، حضورا كبيرا من زملاء المخرج الراحل بالوسط الفني وأفراد أسرته، في مقدمتهم الفنانة روبي، طليقته ووالدة ابنته «طيبة»، بجانب الفنانين محمد هنيدي وسلوى عثمان وريهام حجاج وعلاء مرسي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا والمنتج أحمد السبكي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

داليا فرج الديب سامح عبد العزيز جنازة المخرج سامح عبد العزيز

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