وزير الخارجية الصيني: الاجتماع مع روبيو كان بناء ومثمرا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أنه يأمل أن تكون سياسة الولايات المتحدة تجاه بلاده قائمة على التعايش السلمي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح وزير الخارجية الصيني، أنّ الاجتماع مع نظيره الأمريكي روبيو كان بناء ومثمرا.

التعريفات الجمركية

من جانب آخر؛ أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنّ التعريفات الجمركية سيبدأ تنفيذها أول أغسطس، مشيرًا، إلى أن واشنطن منفتحة على الحوار والشراكة مع الدول، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنّ العلاقات بين واشنطن وبكين جيدة، مشددًا، على أن لقائه مع وزير الخارجية الصيني كان رائعا وبناء للغاية، وانّ واشنطن وبكين لديهما فرص كثيرة للاستقرار الاستراتيجي، وان هناك رغبة أمريكية صينية لتعزيز التفاهم التجاري المشترك.

وأوضح، أنّ فرض الرسوم الجمركية يستهدف تحقيق العدالة وخفض التضخم، وان بلاده اتخذت إجراءات عديدة للحفاظ على توازن التجارة العالمية.

وواصل وزير الخارجية الأمريكي: "الرسوم الجمركية تساعدنا على تصدير السلع وبناء المصانع، ومباحثاتنا مع الدول تتضمن ملفات الطاقة النووية والقانون الدولي وحقوق الملاحة".

وأكد: "نساعد اليابان من أجل تعزيز قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها، و العلاقات الأمريكية الصينية إيجابية"، مشيرًا، إلى أنّ بلاده تعمل على إبقاء قنوات التواصل مع الصين مفتوحة.

وأوضح، أن لقاءه مع لافروف كان جيدا، لافتًا، إلى أنّ بإمكان واشنطن وموسكو المضي قدما في مباحثات لإنهاء النزاع الأوكراني.

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