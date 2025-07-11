أخبار التوك شو .. موجة الحر مستمرة .. وأسعار الذهب اليوم في مصر

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر : الوضع في غزة جحيم على الأرض

وصف أوليفييه دي شوتر، مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

عالم أزهري: الهجرة النبوية لم تكن هروبًا بل تكليف إلهي ومنهج رباني

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن الهجرة النبوية الشريفة ليست مجرد انتقال مكاني من مكة إلى المدينة، بل تمثل حدثًا محوريًا في تاريخ الإسلام.

الأرصاد: موجة الحر مستمرة ودرجات الحرارة المحسوسة تتجاوز الـ 39

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على استمرار الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليًا، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة سيبقى مسيطرًا على معظم أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

جيش الاحتلال: خان يونس أصبحت مسرحا للكمائن والهجمات المباغتة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ نقيب وقائد فريق بوحدة الاستطلاع في لواء جولاني قتل جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

مسلحون يقتـ.لون 9 من ركاب حافلات بـ إقليم بلوشستان في باكستان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مسلحين يقتلون 9 من ركاب حافلات بعد اختطافهم بإقليم بلوشستان في باكستان.

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

تعرف على تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.

روسيا: ما يحدث في أراضي فلسطين تحدي للمجتمع الدولي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية يعتبر تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي.