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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.58 جنيه للبيع و 49.44 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.15 جنيه للبيع، و 57.99 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني 

سعر الجنيه الإسترليني 67.43  جنيه للبيع،  67.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.22 جنيه للبيع، 13.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 162.37 جنيه للبيع، و 161.80 جنيه للشراء.

الدولار أسعار الدولار العملات الأجنبية

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