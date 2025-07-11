قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لياندرو باريديس يعود إلى جذوره مع بوكا جونيورز
عمليات تبريد .. ننشر صور إخماد حريق مول شهير بالخمائل بالشيخ زايد
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 11-7-2025
السيطرة على حريق فى منطقة الخمائل بالشيخ زايد | صور
بعد القرار الأخير لـ البنك المركزي.. رسوم من البنوك وATM وإنستاباي
صفقة شاملة ترسم ملامح مستقبل غزة والمنطقة.. وخبير استراتيجي يعلق
جنة الجندي وسيف سليمان يتوجان بذهبية "المختلط تحت 19 سنة" ببطولة العالم للتتابعات
قلبه وقف | مستشفى إهناسيا التخصصي ينقذ حياة شخص من لدغة كوبرا
كيف تدعو بـ اسم الله الأعظم؟.. يسري جبر يكشف
الوزراء: كل ما يتردد بشأن بيع مبنى سنترال رمسيس غير حقيقي
عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة
خطيب الأزهر: الهجرة جسدت مزيجا فريدا بين الأخذ بالأسباب وصدق التوكل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بطلة «عائلة الحاج متولي»...محطات مهمة في حياة الفنانة شروق بعد رحيلها

الفنانة شروق
الفنانة شروق
منار عبد العظيم

أعلنت قناة العربية، صباح اليوم الجمعة، وفاة الفنانة شروق عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. 

 أكد الخبر الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، مشيرًا إلى أن الفنانة الراحلة تركت إرثًا فنيًّا ثريًا تجاوز الـ150 عملًا متنوعًا.

بيان نقابة المهن التمثيلية

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة في بيان رسمي، جاء فيه:"تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد الجنازة

أُعلن أن صلاة الجنازة ستُقام اليوم الجمعة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، على أن يتم دفن الجثمان في مقابر الإمام الليثي بمنطقة صلاح سالم.

نبذة عن حياة الفنانة شروق

الاسم الحقيقي: علية محمد أحمد فؤاد

تاريخ الميلاد: 20 مارس 1952

مكان الميلاد: محافظة القاهرة

المؤهل الدراسي: خريجة كلية الزراعة – جامعة القاهرة

ورغم أنها لم تكن من نجمات الصف الأول، فإن الفنانة شروق ظلت لسنوات طويلة وجهًا مألوفًا وعزيزًا لدى الجمهور المصري والعربي، بفضل أدائها البسيط والواقعي، وموهبتها التي تجلّت في عشرات الشخصيات التي جسدتها عبر الدراما والسينما.

الميلاد والبدايات

وُلدت الفنانة شروق في 20 مارس 1952 بمحافظة القاهرة، واسمها الحقيقي هو علية محمد أحمد فؤاد. تخرجت في كلية الزراعة – جامعة القاهرة، ثم اتجهت إلى عالم الفن في فترة الثمانينيات، واختارت لنفسها اسمًا فنيًا يعكس البدايات والضياء: "شروق".

رغم أنها لم تحصل على أدوار بطولة مطلقة، فإنها أثبتت مكانتها من خلال أدائها الصادق وقدرتها على تجسيد شخصيات واقعية قريبة من المجتمع المصري.

مسيرة فنية متنوعة ومؤثرة

بدأت شروق رحلتها الفنية من خلال مشاركات متفرقة في التلفزيون، ثم اتسعت دائرة أعمالها لتشمل السينما والمسرح والدراما الاجتماعية. 

عُرفت بأداء أدوار الأم، الحماة، المعلمة، السيدة الشعبية، والزوجة، وغالبًا ما كانت تقدم نموذجًا حيًّا للمرأة المصرية البسيطة.

من أبرز سمات أدائها:

التلقائية والصدق

التنوع في الشخصيات

التعبير العاطفي العميق

القدرة على إضفاء الطابع الإنساني على الشخصيات الثانوية

أشهر أدوارها

في "عائلة الحاج متولي"

لعبت دور كريمة، والدة مونيا الزوجة الرابعة، وقدّمت شخصية الحماة الماكرة بأسلوب ساخر وواقعي جعلها إحدى أبرز الوجوه في المسلسل الذي ضم نخبة من النجوم مثل نور الشريف، ماجدة زكي، وغادة عبدالرازق.

في "حبك نار"

قدّمت دور الأم الصعيدية "زينات القصاص"، في فيلم مستوحى من "روميو وجولييت"، حيث كانت محورًا للصراع العائلي في الفيلم إلى جانب نيللي كريم ومجدي كامل.

في "قضية رأي عام"

جسّدت شخصية أم هشام، أحد المتهمين في قضية اغتصاب، وقدّمت صورة معقدة للأم التي تصارع لحماية ابنها رغم فداحة التهمة، بمشاركة النجمة يسرا.

في "راجل وست ستات"

جسدت شخصية أم ميرفت، وكانت شخصية كوميدية محببة، أظهرت فيها شروق جانبًا مرحًا في أدائها، مما جعلها محبوبة لدى جمهور المسلسل بجميع أجزائه.

بين الخصوصية والضوء

على الرغم من شهرتها، تمسكت الفنانة شروق بمسافة واضحة بين حياتها الفنية والخاصة. نادرًا ما ظهرت في الإعلام أو البرامج الحوارية، وصرّحت في مناسبات محدودة بأن حياتها الشخصية لا تخص إلا أسرتها، في موقف يعكس احترامها لخصوصيتها وتقديرها لجمهورها.

أعمالها الفنية الكاملة

أعمال درامية مختارة:

يوميات ونيس

قضية رأي عام

عائلة الحاج متولي

أنا وهؤلاء

الزوجة الرابعة

رقم مجهول

عرفة البحر

دكتور أمراض نسا

مسائل عائلية جدًا

الهروب

لحظة ميلاد

قمر

ستات قادرة

أعمال سينمائية بارزة:

السجينتان

سوق النساء

حبك نار

فوبيا

محترم إلا ربع

دقي يا مزيكا

فيلم هندي

خارج على القانون

إنت إيه

الخروج عن النص

الفنانة شروق وفاة الفنانة شروق رحيل الفنانة شروق موت الفنانة شروق نقابة المهن التمثيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

حادث ارشيفية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه

الذهب

تراجع أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

احمد الطيب

بجاحة شوية | معلق رياضي شهير يوجه رسالة مثيرة لـ إبراهيم سعيد

مهند شعبان

مهند شعبان: ذهبية التتابع بالخماسي الحديث ثمرة تعب كبير رغم الإصابة

أشهر أشقاء في الدوري المصري

رابطة الأندية المصرية تسلط الضوء على أبرز الأشقاء في الدوري .. وتعلن قرارات انضباطية جديدة

بالصور

لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد