استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق المصرفي، مع وجود اختلافات طفيفة بين أسعار البنوك في عمليات الشراء والبيع.
أعلى سعر شراء درهم إماراتي: 13.503 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي
أقل سعر شراء درهم إماراتي: 13.187 جنيه في المصرف المتحد
أعلى سعر بيع درهم إماراتي: 13.553 جنيه في بنك الكويت الوطني NBK
أقل سعر بيع درهم إماراتي: 13.471 جنيه في بنك التنمية الصناعية
قائمة أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.503 – بيع 13.532
بنك التعمير والإسكان: شراء 13.476 – بيع 13.518
اتش اس بي سي HSBC: شراء 13.470 – بيع 13.490
المصرف العربي الدولي: شراء 13.466 – بيع 13.493
بنك البركة: شراء 13.462 – بيع 13.490
البنك المركزي المصري: شراء 13.461 – بيع 13.501
QNB الأهلي: شراء 13.460 – بيع 13.488
بنك مصر: شراء 13.453 – بيع 13.493
البنك الأهلي المصري: شراء 13.453 – بيع 13.493
البنك المصري الخليجي: شراء 13.449 – بيع 13.494
بنك الإسكندرية: شراء 13.448 – بيع 13.491
بنك قناة السويس: شراء 13.441 – بيع 13.491
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 13.437 – بيع 13.482
كريدي أجريكول: شراء 13.400 – بيع 13.490
بنك التنمية الصناعية: شراء 13.362 – بيع 13.471
ميد بنك: شراء 13.354 – بيع 13.505
بنك الكويت الوطني NBK: شراء 13.322 – بيع 13.553
المصرف المتحد: شراء 13.187 – بيع 13.491