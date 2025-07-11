كناريا يقترب من صفوف الاتحاد السكندري

يقترب اللاعب محمد متولي كناريا، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد السكندري، خاصة بعد أن فسخ تعاقده مع ناديه بالتراضي، وأصبح لاعبا حرا.

وحال نجاح الصفقة المرتقبة؛ سيكون كناريا، الصفقة الرابعة للاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد 2025- 2026.

ونجح مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد أحمد سلامة، في إبرام 3 صفقات خلال الميركاتو الحالي، هم أحمد محمود قادما من الزمالك، ونور علاء لاعب سيراميكا كليوباترا ومحمود عجيب لاعب ديروط.