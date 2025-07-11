عمرو أديب يشيد بأجواء المصيف في مصر: "ثلاثة أشياء لا تُفوّت"

عبّر الإعلامي عمرو أديب عن حبه لأجواء الصيف في مصر، مؤكدًا أن هناك ثلاث مميزات تجعل من المصيف المصري تجربة لا تُضاهى

وكتب أديب من خلال حسابه الشخصي اكس :" اجمل ٣ حاجات فى المصيف : المنجه العويس (مستويه بدري ) ، التين البرشومى (مذهل السنه دي ) والبحر المصري المتوسط ( ميه غير اي مكان فى العالم حراره و نقاء) مصر جميله مصر جميله خليك فاكر

وكان قد علق الإعلامي عمرو أديب، على الحريق الكبير الذي اندلع منذ أيام في سنترال رمسيس، مؤكدا أن المبنى يمثل عصب قطاع الاتصالات في مصر، وأن الحادث تسبب في ارتباك واسع .

وأشار أديب خلال تقديمه لبرنامج الحكاية على قناة أم بى سى مصر، إلى أن الحريق سلط الضوء على مدى هشاشة البنية التحتية لبعض المنشآت الحيوية .

وقال أديب، إن سنترال رمسيس يعد أحد الأعمدة الرئيسية لشبكة الاتصالات في مصر، موضحا أن توقفه أدى إلى تعطل عدد من الخدمات الأساسية ومنها وخدمة الإسعاف 123، والرعاية الطبية 137، إضافة إلى تأثر ماكينات ATM .





