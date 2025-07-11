ألكاراز يتأهل إلى نهائي ويمبلدون ويواصل كتابة التاريخ بعمر الـ22

حجز النجم الإسباني كارلوس ألكاراز مقعده في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، بعدما تغلب على الأمريكي تايلور فريتز في مواجهة نصف النهائي المثيرة التي جمعتهما مساء الجمعة، ليواصل مشواره في البطولة الثالثة من بطولات الجراند سلام لهذا الموسم بثقة وعزيمة الكبار.

وتمكن المصنف الثاني عالميًا، وحامل لقب البطولة في آخر نسختين، من حسم المباراة لصالحه بثلاث مجموعات مقابل واحدة بواقع: (6-4)، (5-7)، (6-3)، (7-6)، خلال ساعتين و49 دقيقة من التنافس القوي، أظهر فيها ألكاراز قوته الذهنية والبدنية أمام المصنف الخامس عالميًا.

إنجازات تاريخية لعاشق العشب الأخضر

ووفقًا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات الرياضية، أضاف ألكاراز إنجازًا جديدًا إلى سجله، بعدما أصبح أصغر لاعب في العصر الحديث (22 عامًا و56 يومًا) يحقق 10 انتصارات أمام لاعبين من المصنفين الخمسة الأوائل في بطولات الجراند سلام، منذ بدء التصنيف العالمي في 1973.

كما يتربع ألكاراز على عرش اللاعبين من حيث نسبة الانتصارات على المصنفين الخمسة الأوائل في بطولات الجراند سلام، بنسبة بلغت 71.4%، متفوقًا على أساطير اللعبة مثل بيت سامبراس (70.8%) وبيورن بورج (70%).

وبتأهله لنهائي ويمبلدون هذا العام، بات ألكاراز ثالث أصغر لاعب في العصر الحديث يبلغ نهائي بطولتي رولان جاروس وويمبلدون في عامين متتاليين، بعد السويدي بيورن بورج، والإسباني رافائيل نادال، حيث بلغ كل منهما هذا الإنجاز في عمر 22 عامًا و20 يومًا.

من سيواجه ألكاراز في النهائي؟

ينتظر ألكاراز في النهائي الفائز من المواجهة المرتقبة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الجراند سلام (24 لقبًا)، والإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، في لقاء يحمل نكهة القمة الكلاسيكية بين الخبرة والشباب.

ألكاراز، الذي يسعى لحصد لقبه الثالث في ويمبلدون والرابع في الجراند سلام، يترقب خصمه القادم بأعين الأبطال، مدفوعًا بأرقامه القياسية وأداءه الصلب، في محاولة جديدة لكتابة فصل جديد من أسطورته الصاعدة في عالم التنس.