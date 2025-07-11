قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 13 شخصا في تصادم نقل وميني باص أعلى الطريق الإقليمي بأكتوبر
5 عبادات مستحبة قبل صلاة الفجر.. تعرف عليها
أول رد من منى الشاذلي على واقعة سرقة لوحات عالمية
طقس الأيام المقبلة.. رياح وأتربة ورطوبة ودرجات حرارة 47 في هذه المناطق
تشمل 3 برامج.. أحمد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل محطة الضبعة النووية
البنتاجون: أمريكا توافق على بيع طائرات A-29 العسكرية للبنان
طاقة البرلمان: محطة الضبعة تجسيد لرؤية الرئيس في امتلاك مصادر طاقة مستدامة وآمنة
روما يُمدد عقد حارسه سفيلار حتى 2030
زي الشطرنج.. مدرب تشيلسي يعلق على مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي مونديال الأندية
قرار مؤثر من إدارة ليفربول بعد وفاة جوتا
غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها
عبد العزيز مخيون يكشف عن مواقف نادرة جمعته بسعاد حسني ومحمد عبد الوهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوى كرم تحيي حفل مهرجان قرطاج .. 9 أغسطس

نجوى كرم
نجوى كرم
قسم الفن

تستعد الفنانة نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي ساهر ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس، وذلك يوم 9 أغسطس المقبل. 

وروجت نجوى كرم، لحفلها في مهرجان قرطاج الدولي، إذ نشرت بوستر الحفل عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا. 

بوستر حفل نجوى كرم 

ألبوم نجوى كرم 

في منتصف شهر يونيو، طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم باقي أغنيات ألبومها الجديد، الذي أعطته عنوان "حالة طوارئ"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لتُكمل بذلك الصورة الكاملة لألبوم متنوّع يبرز تجدد اختياراتها الفنية بنضوج واضح.

أغاني ألبوم نجوى كرم 

وتعود نجوى كرم إلى التعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان، في مزيج يعكس الكيمياء الفنية التي طالما ميّزت الثنائي، والتي قام بتوزيعها هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، حيث تقول كلمات الأغنية:

بما إنّك حدا سئيل.. وما بترضى بالقليل

قلّي كيف يتقدر تسرقلي قلبي

وما بتترك دليل

عندي حالة طوارئ مش عاديي

النوم طاير من عينيي

النار ومسكتا بايديي.. ياي

الأغنية الثانية حملت عنوان "شريك قلبي"، وهي أغنية تحمل إحساسًا ناعمًا، تعاونت فيها مع إيفان نصوح في الكلمات والألحان، وواصل هادي شرارة توزيعها بأسلوبه المتجدد، فيما تولّى إيلي بربر الميكس والماستر، وتقول مقدمة الأغنية:

تعا حط إيدك عـ قلبي

قلبي إلك نصّو

جسّ النبض جسّو

حسّ اللي عم حسّو لما بشوفك قبالي

وتحت عنوان "أيّا أنا بدّك" جاءت الأغنية الثالثة، والتي تعيد نجوى كرم الشراكة مع الشاعر نزار فرنسيس، ويعود معها الملحن عماد شمس الدين، بينما حافظ التوزيع والميكس على هوية الألبوم مع هادي شرارة وإيلي بربر، وتقول كلمات المقدّمة:

قلت اللي عندي قول اللي عندك

أنا قلبي ناطر يسمع ردّك

أكتر حدا بيترك أنا وأكتر حدا بيبقى أنا

بين الأنا وبين الأنا

أيّا أنا بدّك؟

وفي لفتة تحمل الكثير من الوفاء الفني، تجدّد نجوى كرم تعاونها مع ألحان الموسيقار الدكتور طلال من خلال أغنية "وينك حبيبي"، التي كتب كلماتها الشاعر طلال حيدر، ووزّعها وأشرف على الميكس والماستر فادي جيجي، وتقول كلمات الأغنية:

نطرتك والدنيا ليل .. لحالي وغريبة

عم يسألني الليل .. وينك حبيبي؟

اشتقت لك كتير.. وما بعرف شو بيصير .. وينك حبيبي؟

واللافت للنظر في أعمالها الجديدة جميعًا في هذا الألبوم أن نجوى كرم قامت بطرح جميع الأغنيات بشكل مصوّر فيديو كليب وبإطلالات مختلفة ولافتة ومتنوّعة، تؤكد تميزها أيضًا في "اللوك" المتجدد، حيث تولّى الإخراج لجميع الأغنيات الجديدة المخرج بيار خضرا.

بهذا الإصدار، تُثبت نجوى كرم مرة جديدة حضورها الطاغي على الساحة الفنية، واختياراتها الدقيقة التي تمزج بين الأصالة والتجديد، حيث باتت جميع أغاني ألبوم "حالة طوارئ" متوفّرة الآن عبر كافة المنصات الرقمية، ومنها "يوتيوب" على القناة الرسمية لروتانا.

أغاني نجوى كرم 

وسبق أن طرحت الفنانة نجوى كرم كليبها الجديد، الذي يحمل اسم “تعا نقعد”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” و3 منصات للموسيقى.

كليب “تعا نقعد” لـ نجوى كرم، من كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع موسيقي هادي شرارة.

كانت الفنانة اللبنانية نجوى كرم كشفت عن صورة غلاف الأغنية الأولى والجديدة من أغنيات الألبوم الجديد، التي صورتها فيديو كليب بعنوان "تعا نقعد".

نجوى كرم الفنانة نجوى كرم قرطاج مهرجان قرطاج الدولي تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

الأرصاد

الأرصاد تطلق إنذارًا مبكرًا.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا ولا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

جامعة طنطا

الدعاء على أستاذ بـ صيدلة طنطا في منشور بعد وفاته لسبب صادم

الدعم النقدي

بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

عبد المنعم

بعد انتقال عبدالمنعم .. رئيس نيس الفرنسي يرحل عن النادي رسميا

ترشيحاتنا

بوتافوجو

نوتنجهام فورست يتعاقد مع المدافع البرازيلي جاير كونيا من بوتافوجو

الهولندي ستيفن بيرجوين

ستيفن بيرجوين يحسم موقفه: مستمر مع اتحاد جدة.. ولا نية للعودة إلى أوروبا

فيرمينو

روبرتو فيرمينو يقترب من الرحيل عن أهلي جدة والانضمام للسد القطري

بالصور

مليون و440 ألف جنيه .. الكشف عن سيارة GAC الجديدة في مصر

GAC الصينية
GAC الصينية
GAC الصينية

قوام رشيق.. كارولين عزمي تثير الجدل بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

أحمد سعد يكشف عن كواليس تسجيل "حبيبي ياه ياه" مع مروان موسى وعفرتو

أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو
أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو
أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو

بملابس البحر.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

فيديو

عودة امال ماهر

غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة اتجار 4 أشخاص بالمخدرات في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد