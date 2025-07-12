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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعويض 100%.. الفلاحين تكشف أهم مزايا التأمين علي الماشية

التأمين على الماشية
التأمين على الماشية
شيماء مجدي

ناشد حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين مربي المواشي للتوجه لأقرب وحده بيطرية للتأمين علي الحيوانات التي يمتلكونها ، لافتا إلى أن التأمين على الحيوانات  يحصن المربي من التعرض للخسائر ويساهم في تنمية الثروة الحيوانية.

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات له ، أن صندوق التامين علي الثروة الحيوانية أحد الوسائل التي اتبعتها وزارة الزراعة بتوجيهات القيادة السياسية لتعويض المربين في حالة نفوق الحيوان أو تعرضه للاضرار وذلك لمساندة المربين في الاستمرار في التربية لتنمية الثروة الحيوانية وتخفيف الأعباء عنهم،  بالاضافة إلي عدة مزايا اخري حيث يقوم الصندوق بالتامين علي الحيوانات ضد الأمراض الوبائية ونفوق الحيوانات والحريق والذبح الاضطراري كما يؤمن الحيوان ضد السرقة وخيانة الأمانة بتعويض يصل الي 100% من قيمة الحيوان مقابل رسوم 1.5 % من قيمته.

وأشار إلى أن الوحدات البيطرية تعالج الحيوانات المؤمن عليها مجانا، كما يحصل المؤمن على حصة من النخالة المدعمة من المطاحن الحكومية، كما يوفر الصندوق تلقيحا اصطناعيا للحيوانات المؤمن عليها مجانا بسلالات ممتازة (كالهولشتين والبراون والسيمنتال والجاموس الايطالي ).

وأكد أن شروط التأمين بسيطة تتمثل في أن يكون الحيوان بصحة جيدة وخاليا من الأمراض وقت بدء التأمين، وأن يحصن ضد الأمراض الوبائية، ويجرع ضد الطفيليات مع تسديد الرسوم التأمينية المتفق عليها طبقا للمدة المحددة حيث يركب للحيوان المؤمن عليه رقم قومي ورقم تأميني وتصدر له بطاقة تسجيل.

وأوضح أن الصندوق لا يقوم بصرف أي تعويضات في حالات ثبوت نفوق الحيوان بسبب الإهمال، وفي حالة التصرف في الحيوان بالبيع أو نقل الحيوان لمكان آخر غير المكان الذي تمت فيه عملية التأمين أو في حالة عدم وجود الأرقام الدالة على التأمين وكذلك في بعض الحالات الأخرى المدونة بوثيقة التأمين".

الفلاحين الثروة الحيوانية المواشي مربي المواشي

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