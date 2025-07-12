الأزهر يطلق مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

أطلق جناح الأزهر الشريف مبادرة توعوية بعنوان «عيون أطفالنا مستقبلنا»، في إطار مشاركته المتميزة في الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، تستهدف نشر الوعي الصحي بين الأسر حول أهمية الحفاظ على سلامة عيون الأطفال، والوقاية من أمراض الإبصار الشائعة في سن مبكرة.

وقدّم جناح الأزهر من خلال ركن المبادرة مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية بأسلوب مبسّط وجاذب، شملت التشجيع على ممارسة الأنشطة الحركية في الهواء الطلق، وتقليل مدة استخدام الشاشات الإلكترونية، وضمان تغذية صحية متوازنة غنية بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى أهمية الفحوصات الدورية للعين، وتوفير إضاءة مناسبة أثناء القراءة أو الدراسة، مع الالتزام بوضعية جلوس صحيحة.

وتأتي مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» ضمن جهود جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب في تعزيز الوعي المجتمعي، والاهتمام بصحة الطفل البدنية والنفسية، انطلاقًا من رسالة الأزهر الشاملة التي تجمع بين التربية والتعليم والرعاية الإنسانية، وتأكيدًا على دوره الوطني في دعم بناء أجيال واعية وسليمة.