لمروره بأزمة نفسية .. شاب ينهي حياته بالدقهلية

أقدم شاب على إنهاء حياته بتناول قرص غلة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية وذلك عقب مروره بأزمة نفسية .

تلقت مديرية امن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس بوصول"محمد.م أ"،19 عاما، مقيم بلقاس بجوار مدرسة أبو السيد، مصاب بحالة إعياء شديد وقئ وإسهال "إدعاء تناول مادة سامة" ولقى مصرعه متأثرا بإصابته.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس الى المستشفى وبسؤال أهليته أكدوا تناول نجلهم قرصا ساما يستخدم فى حفظ الغلال"حبة الغلة السامة" وذلك نتيجة مروره بأزمة نفسية سيئة دفعته إلى الإقدام على التخلص من حياته.

تم إيداع الجثمان بمستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.