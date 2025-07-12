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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة شبابية رياضية ترفيهية بقرى الثمانين فى الوادى الجديد لخدمة الأهالي

ارشيفيه
ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، قافلة رياضية ترفيهية شاملة لقرى الثمانين التابعة لمركز باريس، بهدف تقديم خدمات متنوعة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة الأطفال والشباب، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة دعم المناطق النائية وتعزيز سبل الرفاهية بها.

وشهدت القافلة إقبالًا واسعًا من أهالي المنطقة، وخلقت أجواءً من البهجة والفرح على وجوه المشاركين، حيث تنوعت الأنشطة لتشمل ألعابًا ترفيهية تناسب مختلف الأعمار، إلى جانب مسابقات رياضية في كرة القدم وتنس الطاولة، وأنشطة كشفية وفنية للأطفال لتشجيع المواهب وتنمية مهاراتهم.

 كما تم توزيع جوائز عينية على الفائزين والمتميزين في الفعاليات، مما زاد من حماس المشاركين وساهم في نشر الروح الإيجابية بين الجميع.

ولم تقتصر القافلة على الأنشطة الرياضية فقط، بل شملت أيضًا جانبًا إنسانيًا مهمًا، حيث تم توزيع كميات من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية داخل القرية، في إطار الحرص على تقديم الدعم المجتمعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة متكاملة للوصول بالخدمات إلى القرى النائية والمحرومة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بجودة الحياة في الريف المصري، لا سيما في محافظة الوادي الجديد التي تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية.

وأضاف مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، استمرار تنظيم القوافل الرياضية والترفيهية بشكل دوري بمختلف القرى، بهدف تقديم خدمات متكاملة تسهم في تنمية النشء وإدخال البهجة على الأهالي، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وضمن خطة الوزارة لدعم المناطق النائية.

يُذكر أن مديرية الشباب والرياضة مستمرة في تنظيم مثل هذه القوافل بمختلف مراكز المحافظة، ضمن برامج متكاملة تستهدف التوعية والترفيه والدعم المجتمعي الشامل.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد الشباب والرياضة قري الثمانين

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