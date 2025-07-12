تنسيق الجامعات 2025.. خطوات التقديم على اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق

يبحث الكثيرون عن خطوات التقديم على اختبارات القدرات 2025 ، حيث يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة 2025 لأداء اختبارات القدرات، وهي خطوة أساسية للالتحاق ببعض الكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات كشرط أساسي للقبول بها.

وتتاح هذه الاختبارات عبر الموقع الرسمي للتنسيق والذي يمكن الدخول عليه عبر الرابط التالي :

https://tansik.digital.gov.eg

خطوات التقديم على اختبارات القدرات 2025

أولًا: الدخول إلى صفحة اختبارات القدرات

يقوم الطالب بالدخول إلى صفحة اختبارات القدرات الموجودة داخل موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط السابق.

ثانيًا: تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية

يبدأ الطالب عملية التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس المدون في شهادة الثانوية العامة.

ثالثًا: التأكد من البيانات الشخصية

تظهر للطالب البيانات التالية بشكل تلقائي:

رقم الجلوس

اسم الطالب

الرقم القومي

المحافظة

الإدارة التعليمية

اسم المدرسة

الشعبة الدراسية (علمية – هندسية – أدبية)

يجب على الطالب مراجعة هذه البيانات بدقة والتأكد من صحتها، حيث تعتمد عليها عملية تسجيل الاختبارات بشكل رسمي.

رابعًا: عرض الكليات واختبارات القدرات المتاحة

بعد التأكد من البيانات، تظهر قائمة اختبارات القدرات المتاحة للطالب بحسب الشعبة الدراسية، وتشمل:

نوع الاختبار

اسم الكلية

أماكن إجراء الاختبارات

المواعيد المحددة للاختبار

خامسًا: اختيار نوع القدرات والمواعيد

يختار الطالب نوع القدرات التي يرغب في أدائها، ثم يحدد المواعيد المناسبة له، مع العلم أن:

اختبارات كليات التربية الرياضية تستمر 3 أيام متتالية.

بعد تحديد الموعد، يتم الحجز الإلكتروني بشكل نهائي عقب سداد المصروفات.

سادسًا: سداد رسوم اختبارات القدرات

يتم سداد رسوم اختبار القدرات فقط عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وتشمل:

بطاقات الدفع المسبق

بطاقات الائتمان

منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني

لا يتم اعتماد أي وسيلة سداد أخرى، ولا يمكن حجز موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد بشكل صحيح عبر الوسائل المذكورة فقط.

سابعًا: طباعة إيصال التسجيل

بعد السداد، يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل:

أنواع القدرات التي قام بالتسجيل لأدائها

مواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات

الكليات التي تم اختيارها لأداء الاختبارات

يُعتبر هذا الإيصال مستندًا رسميًا لاستخدامه في يوم الاختبار.



أخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء التسجيل الإلكتروني لـ اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، في الفترة من السبت 12 يوليو 2025 وحتى الخميس 24 يوليو 2025.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تتطلب اجتياز اختبار قدرات كشرط أساسي للقبول.

رسوم أداء اختبارات القدرات 2025

طبقًا لما ورد في القرار الوزاري المنظّم لـ تنسيق الجامعات هذا العام، فقد تم تحديد قيمة رسوم أداء اختبارات القدرات بـ 800 جنيه فقط لكل اختبار، يتم توزيعها بين:

الكلية التي تستضيف الاختبار

المجلس الأعلى للجامعات

وتُسدد الرسوم وفقًا للإجراءات الرسمية المعلنة على موقع التنسيق.

الكليات التي تتطلب اجتياز اختبار قدرات للالتحاق بها

تشترط مجموعة من الكليات أداء واجتياز اختبارات قدرات مؤهلة، وتشمل ما يلي:

1. كليات الفنون الجميلة (شعبتي: الفنون – العمارة)

2. كليات الفنون التطبيقية في جامعات: حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور

3. كلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان (فرع الزمالك)

4. كلية التربية الفنية – جامعة حلوان (فرع الزمالك)

5. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

6. كليات علوم الرياضة (بنين وبنات)

كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات لعام 2025

- يتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموحد:

https://tansik.digital.gov.eg

الطرق المعتمدة للسداد هي:

* بطاقات الدفع المسبق

* بطاقات الائتمان

* منافذ تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل "فوري" و"أمان" وغيرها

لا يُعترف بأي وسيلة دفع أخرى، ولا يتم حجز موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

بعد إتمام السداد، يستقبل الطالب رسالة نصية على هاتفه المحمول تحتوي على تفاصيل الموعد ونوع الاختبار