الأحتفالات والأعياد في مصر القديمة محاضرة بـ متحف أخناتون

نظم متحف أخناتون ، محاضرة بعنوان "الأحتفالات والأعياد في مصر القديمة ومقارنتها مع الأعياد في الوقت الحاضر" قدمها أمين المتحف نجاح عبداللطيف ،وذلك ضمن خططة للتثقيف.

أوضحت إدارة متحف أخناتون ، أن المحاضرة جاءت في إطار حرص المتحف علي التواصل المجتمعي ونشر الوعي الأثري والثقافي نستكمل النشاط الصيفي مع مكتبة مصر العامة

أشارت إدارة المتحف ، أن المحاضرة ضمن برنامج " الحياة الإجتماعية في مصر القديمة" ،والتى تضمنت ورشة فنية وتلوين للأطفال.

ويقوم متحف أخناتون ،بالعديد من الفعاليات الهامة ، تستهدف السائحين والمصريين ،بالإضافة إلى أنشطة تثقيفية للأطفال.



يذكر أن متحف اخناتون مقام على مساحة 25 فدانا شرق النيل بمنطقة أبو فليو بمدينة المنيا ،وتم تصميم المتحف على شكل هرمى يتكون من 5 طوابق يتضمن قاعات عرض ومدرسة للترميم ، ومنطقة للعروض المفتوحة ومبنى ادارى ومعرض لبيع الكتب والهدايا ، إضافة إلى مرسى سياحي لاستقبال السفن ومتحف مكشوف .

