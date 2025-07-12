أشرف زكي يكشف موعد ومكان عزاء الفنانة شروق .. خاص

كشف نقيب المهن التمثيلية دكتور اشرف زكي عن موعد ومكان عزاء الفنانة شروق التى رحلت عن عالمنا صباح يوم الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض .

وقال اشرف زكي فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ان العزاء سيقام غدا الأحد فى مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم بعد صلاة المغرب .

من هى الفنانة شروق

الفنانة شروق واسمها الحقيقي علية محمد أحمد فؤاد، وُلدت في 20 مارس عام 1952 بمحافظة القاهرة، وتخرجت في كلية الزراعة بجامعة القاهرة. حرصت طوال مشوارها الفني على الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية، مفضّلة تركيز الأضواء على أعمالها فقط

ابرز اعمال شروق

قدّمت الفنانة الراحلة أدوارًا متنوعة في الدراما المصرية، واشتهرت بأدائها الطبيعي والمقنع في أدوار الأم والمعلمة والزوجة، كما جسّدت شخصية الحماة القاسية في عدد من الأعمال. ومن أبرز ما قدمته كان مشاركتها في مسلسل “يوميات ونيس”، إلى جانب مسلسلات أخرى مثل “بلاغ للرأي العام”، و”اعتزال” الذي عُرض عام 2008.