«نص حياتي مات معاه».. رامي صبري يُحيي الذكرى الرابعة لوفاة شقيقه بكلمات مؤثرة

حرص الفنان رامي صبري على إحياء الذكرى الرابعة لرحيل شقيقه الراحل كريم صبري، من خلال إعادة نشر مقطع من أغنيتهما المشتركة "حالة اكتئاب"، التي قدّماها معًا على طريقة الديو، وطرحت بعد وفاة كريم، تخليدًا لذكراه.

وشارك “رامي” عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مقطعًا مؤثرًا من الأغنية، وأرفق معه رسالة حزينة عبّر فيها عن ألمه الكبير لفقدان شقيقه، وكتب: "كريم أخويا لما مات زي النهارده، غنيت معاه الأغنية دي لأني كنت بحبها وهو كان عايش وبيسمعها لي".



وأضاف: "نص حياتي مات معاه أو أكتر وكانت صدمة كبيرة أوي بالنسبالي ربنا يكرمك بالجنة زي قلبك الطيب يا بني".



وكان قد طرح الفنان رامي صبري، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب" كليب أغنيته الجديدة"أنا بحبك أنت".

أغنية" أنا بحبك أنت" تشهد تعاون بين رامي صبري كمطرب وملحن للاغنية مع الشاعر أمير طعيمة.