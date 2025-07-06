قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر لامبورجيني هواركان 2025 في الإمارات .. صور
أحمد موسى: ضربة جديدة من إسرائيل لإيران برعاية ترامب .. فيديو
بقيادة أليجري.. قائمة ميلان في الموسم التحضيري للدوري الإيطالي
عبد الناصر محمد: متفرغ للعمل في الزمالك.. وأعتز بفترتي الطويلة مع إنبي
فيريرا يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك في انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد
إعلان البدائل خلال 48 ساعة .. حسن مهدى : الغلق لجزء من الطريق الإقليمي بداية من يوم الثلاثاء المقبل وسيكون كلي وجزئي ولمدة أسبوع
للأسبوع الثاني.. استمرار البحث في رأس البر عن جثمان غريق السنبلاوين
البابا تواضروس يستقبل عددًا من السفراء المصريين.. تفاصيل
الأهلي يتلقي عرضا قطريا ضخما لضم هذا اللاعب.. إعلامي يكشف
فيفا يوجه رسالة مؤثرة لـ شيكابالا بعد اعتزاله :الشوارع لن تنسى
أستاذ طرق لـ أحمد موسى يكشف عن السرعات المسموح بها على الطريق الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي صبري وبهاء سلطان يتألقان في الليلة الأولى من مهرجان مراسي

بهاء سلطان
بهاء سلطان
قسم الفن

انطلقت أولى فعاليات مهرجان مراسي تحت عنوان "ليالي مراسي"، أمس، الذي يستمر طوال فصل الصيف. 

وتألق  رامي صبري ، في حفل الافتتاح وقدم عددًا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الحضور  بشكل كبير، مثل أغنية غالي، الحب عيبنا، شطبنا، بحكي عليكي، غريب الحب، يمكن خير، كما قدم بعض الأغاني الكلاسيكية لكل من كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ.

فيما تألق أيضًا النجم بهاء سلطان، أثناء حفله الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وقدم أشهر أغانيه مثل: يا ترى، وأنا مصمم، تعالى أدلعك، صاحبي، براحة يا شيخة، قوم أقف، أنا من غيرك، وأنا غلطان.

يذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي" ، يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية.

بهاء سلطان رامي صبري مهرجان مراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

مجلس النواب

النواب يوافق على تمويل دراسة امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات

وزارة الصحة والسكان

فتح باب التقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض.. اعرف الشروط

معاش المطلقات بنك ناصر

500 جنيه شهرياً.. خطوات التقديم على معاش المطلقات

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

الصحفيين تستضيف مستشار الرئيس الفلسطيني في لقاء مفتوح

نقابة الصحفيين

عضو مجلس نقابة الصحفيين: القضية الفلسطينية ستظل هي قضيتنا الأولى

المسلماني يلتقي المايسترو سليم سحاب

المسلماني يلتقي سليم سحاب ويعلن رعاية مشروع اكتشاف المواهب بالمحافظات

بالصور

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

سائق ميكروباص

عرض حياة المواطنين للخطر .. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالجيزة

ايمان عبد اللطيف

73 ألف مخالفة مرورية.. رقم قياسي تضبطه الداخلية خلال 24 ساعة فقط

فيديو سائق القليوبية

بعد انتشار الفيديو.. القبض على سائق سيارة نقل بالقليوبية

مها الصغير وأحمد السقا

لأول مرة منذ الانفصال.. أحمد السقا يظهر مع مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مرض الدول وموتها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قانون الإيجار القديم .. بين استرداد الحقوق وضمان الاستقرار

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

المزيد