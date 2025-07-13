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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير يكشف مفاجأة بشأن أزمات الآندية المصرية.. الصفقات والترضيات

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن أزمات الآندية المصرية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"أزمة الأهلي في الترضيات وعلي رأسها امام عاشور ووسام ابو علي ، والظهير الأيسر بديل معلول ، ومشكلة الزمالك في صفقات المستوي الأول التي لم تتحقق بعد ، الجمهور يسأل لبيب وجون ادوارد اين الصفقات ؟؟ واين الشيكات المفتوحة".

وكان قد كشف الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي بات على مقربة من حسم مستقبل لاعبه الشاب أحمد خالد "كباكا"، قائد منتخب مصر للشباب، في ظل تلقيه عدة عروض من أندية داخلية وخارجية خلال الفترة الأخيرة.

اهتمام برتغالي وسعودي بخدمات اللاعب

وأوضح هشام، خلال تصريحاته في برنامج "بلس 90"، أن اللاعب الشاب جذب اهتمام أندية من البرتغال والسعودية، تسعى إلى ضمه سواء بنظام البيع النهائي أو الإعارة، لما يتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة، وكونه أحد أبرز العناصر في فريق الشباب بالنادي والمنتخب.

عرض محلي من نادي زد

وأشار هشام إلى وجود عرض محلي رسمي من نادي زد، الذي يرغب في الاستفادة من خدمات اللاعب خلال الموسم الجديد. ويُعد نادي زد من الأندية الصاعدة التي تسعى إلى تدعيم صفوفها بعناصر واعدة تملك خبرات دولية على مستوى الشباب.

الأهلي يُخطر كباكا بقرار نهائي خلال أيام

وأكد أمير هشام أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي أبلغت كباكا بأن القرار النهائي بشأن الاستمرار أو الرحيل سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد دراسة العروض المقدمة والتشاور مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويُعد كباكا من المواهب التي يراهن عليها الأهلي في المستقبل، إلا أن قرار إعارته أو بيعه سيعتمد على مدى الاستفادة الفنية والمالية للنادي، وكذلك رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.

الزمالك الاهلي الدردير

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