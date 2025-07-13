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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اقتصادية قناة السويس تدشن مصنعا للمنتجات الصحية باستثمارات تركية في السخنة

الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية
الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية
ولاء عبد الكريم

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تدشين أعمال الإنشاء لمصنع جديد تابع لشركة "حياة مصر" للمنتجات الصحية، إحدى الشركات التابعة للمجموعة العالمية "حياة"، وذلك في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، بحضور رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وسفير تركيا لدى مصر، ومحافظ السويس، إلى جانب قيادات شركة حياة العالمية.

ويأتي هذا المشروع في إطار التوسع الصناعي لشركة حياة في السوق المصري، حيث يهدف المصنع إلى إنتاج حفاضات الأطفال ومنتجات العناية النسائية، على أن يتم تصدير 75% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية وتخصيص 25% للسوق المحلي. ومن المتوقع أن يوفّر المصنع، عند تشغيله بالكامل في مارس 2026، أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة، مما يعزز مساهمة الشركة في دعم التنمية الاقتصادية والتوظيف المحلي.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا الاستثمار يعكس الثقة الكبرى التي توليها الشركات التركية لمناخ الاستثمار داخل الهيئة، ويأتي ثمرة للجهود الترويجية المكثفة التي بُذلت في الفترة الأخيرة. وأضاف: "قمنا بضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية والمرافق وفق أحدث المواصفات العالمية، كما حرصنا على رقمنة خدمات الشباك الواحد لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والتغلب على التحديات كافة. نواصل العمل على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة، بما يسهم في تعزيز الصادرات، وتوطين الصناعة، وتحويل مصر إلى قاعدة صناعية إقليمية ومركز عالمي للخدمات اللوجستية".

من جانبه، أكد شينول كيسرلي أوغلو، المدير العام لشركة حياة مصر، أن مصر تُعد مركزًا استراتيجيًا للشركة، وقال: "اليوم نؤكد التزامنا بتوسيع حضورنا لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. التوسعة الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 55%، ومعها يصل إجمالي استثمارات حياة في مصر إلى 632 مليون دولار، بما يدعم رؤيتنا في المساهمة في التنمية الصناعية وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الصحية عالية الجودة".

في السياق نفسه، قال صالح مطلو شن، سفير تركيا لدى مصر، إن هذا المشروع يجسد ثقة الشركات التركية في إمكانات السوق المصرية وبيئة الاستثمار المستقرة، ويعزز من مسار التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين، خاصة في ظل التقارب الإيجابي على المستويين الرسمي والاقتصادي.

وأعرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، عن ترحيبه بالمشروع، مؤكدًا أن وضع حجر الأساس لمصنع حياة مصر يمثل خطوة جديدة تعكس تنامي الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفًا: "نرحب بكافة الاستثمارات التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، وسندعم هذا المشروع ليصبح مركزًا إقليميًا للصناعات الصحية".

قناة السويس حياة مصر تركيا

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