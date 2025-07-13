قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يلتقي عددا من الرؤساء المشاركين الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي
الرئيس السيسي: اللجنة التوجيهية تعاملت بشكل جدي مع معضلة الفجوة التمويلية
18 زيارة رقابية على قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية لضمان الجودة والتصدير
الرئيس السيسي: مصر تدعم "القدرة الإقليمية" لمواجهة تحديات السلم والأمن بالقارة
الرئيس السيسي: عملنا على تنفيذ أولويات تسريع وتيرة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063
هل يوجد مرض الالتهاب السحائي في مصر؟.. إليك الأعراض
مقتل عنصرين بالقوات الخاصة الروسية على يد الأمن الأوكراني
ليلة من ألف ليلة وليلة.. بـ 957 مليون يورو فرح أسطوري بميزانية دول
الرئيس السيسي: أفريقيا التي نريدها ليست حلما وإنما واقع قريب المنال
وزير الأوقاف: أؤكد ثقتي بمؤسساتنا الدينية والصحافة الوطنية في بناء الوعي
الرئيس السيسي يشارك في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ممثلو كبرى وسائل الإعلام العالمية في زيارة تعريفية للقاهرة وشرم الشيخ.. صور

زيارة تعريفية لوفود إعلامية من أمريكا وبريطانيا إلى القاهرة وشرم الشيخ
زيارة تعريفية لوفود إعلامية من أمريكا وبريطانيا إلى القاهرة وشرم الشيخ
محمد الاسكندرانى

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفدًا من ممثلي كبرى وسائل الإعلام في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة تعريفية إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية بمدينتي القاهرة وشرم الشيخ.

السياحة 

كما استقبلت الوزارة فريق عمل البرنامج التلفزيوني الصيني الشهير “Divas Hit the Road”، خلال زيارته الحالية إلى مصر لتصوير حلقات الموسم الجديد بعدد من المواقع السياحية في القاهرة والجيزة والأقصر.

وفي هذا السياق، أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التسويقية، التي ترتكز على الترويج لمصر كوجهة متنوعة وغنية بالمنتجات والأنماط السياحية وقادرة على جذب شرائح مختلفة من السائحين من كافة أنحاء العالم.

وأضاف أن هذه الزيارات التعريفية تعمل على التعرف عن قرب على أبرز المقومات السياحية والتجارب الفريدة التي يقدمها المقصد المصري.

من جانبه، صرح المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بأن هذه الزيارة التعريفية تمثل خطوة مهمة في دعم الصورة الذهنية الإيجابية لمصر، خاصة في السوقين البريطاني والأمريكي، اللذين يعدان من الأسواق الرئيسية المستهدفة.

كما أشار إلى أهمية دور الإعلام الدولي في تعزيز جاذبية المقصد المصري لدى جمهور هذه الدول.

وأوضحت نرمين حنفي مدير عام إدارة العلاقات السياحية بالهيئة، أن البرنامج السياحي للوفد الإعلامي شمل زيارة عدد من المعالم البارزة في القاهرة، تضمنت المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة، ومنطقة سقارة، وميت رهينة، وخان الخليلي، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومجمع الأديان في مصر القديمة. 
وفي شرم الشيخ، زار الوفد محمية رأس محمد، ومتحف شرم الشيخ، والسوق القديم، والكاتدرائية.

وخلال لقائه بفريق البرنامج الصيني، أشار المهندس أحمد يوسف إلى أن السوق الصيني يحظى بأولوية كبيرة ضمن خطة الوزارة الترويجية، لما يمثله من فرص واعدة، لافتًا إلى أن تصوير برنامج شهير بمشاركة نجوم صينيين سيساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الصين خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الهيئة مستمرة في دعم الإنتاج الإعلامي الدولي وتصوير البرامج الترفيهية والسياحية على الأراضي المصرية، لما لها من تأثير كبير في تشكيل الرأي العام السياحي وتحفيز السفر إلى مصر، موضحًا أن الوزارة توفر كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المبادرات، بالتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار السياحة مصر سياحة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يعيد هيكلة لائحة الفريق.. بنود جديدة للمكافآت والعقوبات

روني بردجي يخضع للكشف الطبي في برشلونة

روني بردجي يخضع للكشف الطبي في برشلونة

عصام عبد الحميد

رسميًا.. عصام عبد الحميد يقود سلة الزمالك في الموسم الجديد

بالصور

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

قوام رشيق.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بفستان مخطط

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

اكتشاف تحت جليد الانتركتيكا

تحت جليد الأنتركتيكا.. اكتشاف عالم مفقود من 34 مليون سنة ما هو؟

حفل زفاف القرن

ليلة من ألف ليلة وليلة.. بـ 957 مليون يورو فرح أسطوري بميزانية دول

مهاجم ليفربول

شهادة قلبت الأحداث.. سائق شاحنة يفجر مفاجأة بشأن حادث وفاة جوتا

إيمان عبد اللطيف

طريقة استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

المزيد