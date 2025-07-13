حملات مكثفة على محالب الألبان والمنشآت السياحية لضمان جودة الغذاء

كثّفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية على محالب ومراكز تجميع الألبان بـ6 محافظات، من بينها الجيزة، الفيوم، دمياط، والشرقية، للتحقق من جودة الألبان وتطبيق الاشتراطات الصحية.

كما تم تنفيذ 91 زيارة تفتيشية على منشآت سياحية شملت مطاعم وفنادق في محافظات الجيزة، القاهرة، البحر الأحمر، الأقصر، وجنوب سيناء، بهدف التأكد من الالتزام بمعايير سلامة الأغذية.

وأكدت الهيئة أن 7 مطاعم وفّقت أوضاعها واستوفت اشتراطات الهيئة، في إطار خطة استباقية لرفع كفاءة المنشآت استعدادًا للموسم السياحي الصيفي.

وشملت الحملات أيضًا وحدات الطعام المتنقلة في محافظتي القاهرة والدقهلية، حيث تم تنفيذ 13 جولة تفتيشية للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة بها.