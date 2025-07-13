جرس الانتظار يدق.. الزمالك يقترب من إعلان صفقته الأولى رسميًا

دق نادي الزمالك أجراس الترقب من جديد، معلنًا قرب الكشف عن صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو “برومو” قصير، يحمل صوت جرس الإنتظار، في إشارة واضحة لقرب الإعلان الرسمي عن صفقة مرتقبة، يتوقع أن تكون الأولى التي يتم الكشف عنها رسميًا هذا الصيف.

كانت تقارير صحفية أكدت توصل الزمالك لاتفاق مع عدد من اللاعبين الجدد، أبرزهم: أحمد شريف، عمرو ناصر، الحارس المهدي سليمان، والأنغولي شيكو بانزا، وذلك في إطار خطة الإدارة لدعم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.