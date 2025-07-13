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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالهوت شورت.. شاهد نسرين طافش تستمتع بإجازتها في الساحل الشمالي

نسرين طافش
نسرين طافش
علا محمد

شاركت نسرين طافش جمهورها أحدث ظهور لها و صور جديدة خلال استمتاعها بأجازتها الصيفية .

وظهرت نسرين طافش بإطلالة باللون الأبيض مع توب أبيض وهوت شورت بنفس اللون،وجلست تستمتع بغروب الشمس وهي تشرب القهوة.

واعتمدت نسرين طافش علي لم شعرها من الأمام وصففته على شكل ذيل حصان.

وكانت التونسية نسرين طافش فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين خلال اللقاء: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.

تصريح نسرين أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

نسرين طافش أحدث الصيفية زواجها أحدث ظهور

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