كريم حاتم: قمة الاتحاد الإفريقي تركز على العدالة ودور مصر بارز بالتنمية

قال الإعلامي كريم حاتم، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الغينية مالابو، إن الجلسة الافتتاحية للقمة النصف سنوية للاتحاد الإفريقي قد اختُتمت مؤخرًا، وسط حضور واسع من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، حيث تصدّرت ملفات العدالة والتعويضات جدول الأعمال، وهو الشعار الرئيسي للقمة الحالية.

وأضاف حاتم، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كلمات الجلسة الافتتاحية شددت على أهمية تعزيز التعاون المشترك، وتوحيد الجهود الإفريقية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعوق مسارات التنمية في القارة.

وأوضح أن ملف التعويضات يُناقش على مستويين: الأول مباشر، يشمل التعويضات المالية التي تطالب بها الدول الإفريقية كحق تاريخي عن فترات الاستعمار، والثاني غير مباشر، يتمثل في التعاون التنموي والدعم الأوروبي لخطط التنمية في القارة، كنوع من إعادة الاعتبار والمساندة طويلة الأمد.

وأشار إلى أن الجلسات المغلقة للقمة ما تزال مستمرة، لافتًا إلى أهمية الجلسة التي تحدث فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيس القدرة الإقليمية لمنطقة شمال إفريقيا، حيث تتناول أوضاع التكامل القاري والإقليمي عبر المجموعات الاقتصادية وآليات العمل المشترك.