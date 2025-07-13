مطروح للنقاش يناقش التصعيد الإيراني والتعقيدات المتزايدة في الملف النووي

سلّطت حلقة اليوم من برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدّمه الإعلامية مارينا المصري على قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على التصعيد المتجدد من جانب طهران بشأن مفاوضاتها مع واشنطن حول الملف النووي الإيراني.

وجاء في الحلقة أن المرشد الإيراني علي خامنئي هدد باستهداف مواقع أمريكية حساسة في المنطقة، بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أشار فيها إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، في أعقاب ما وصفه بـ"الاستهداف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية".

وفي تطور لافت، نشر موقع أكسيوس تقريرًا يفيد بموافقة روسيا على توقيع إيران اتفاقًا نوويًا مع الولايات المتحدة بصفر تخصيب لليورانيوم، الأمر الذي سارعت الخارجية الروسية إلى نفيه رسميًا.

وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، يظل السؤال الأهم المطروح للنقاش: هل تقبل إيران باتفاق نووي دون تخصيب؟.