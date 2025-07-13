المنشآت الفندقية: نستهدف تدريب 80 ألف موظف سياحي

قال وائل ابوالسعود أمين صندوق غرفة المنشآت الفندقية، أن المبادرة ليست محض صدفة ، ولكن وفقا لمعايير علمية مؤهلة .



جاء ذلك في كلمة لها اليوم في مؤتمر صحفي بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحى، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.

أوضح ابوالسعود ، أن توقيع تعاقد وشراكة مع lobster ink كمنصة تدريبية عالمية ، تستهدف تدريب 80 ألف موظف سياحي بالفنادق مؤكدا أنها مدعمة من وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية.



وأشار أمين صندوق غرفة المنشآت الفندقية إلى استفادة المتدربين من 2500 درس " كورس" موفرة بـ 20 لغة.