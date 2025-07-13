بدء توافد ممثلي الأحزاب لحضور الاجتماع الثالث للقائمة الوطنية بمقر حزب الجبهة

بدأ منذ قليل، توافد ممثلي الأحزاب بالقائمة الوطنية "من أجل مصر" على مقر حزب الجبهة الوطنية، لعقد الاجتماع الثالث.

وتعقد القائمة الوطنية من أجل مصر، اجتماعًا، بعد قليل، بمقر حزب الجبهة الوطنية في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واستكمالًا لسلسلة اللقاءات التنسيقية التي تهدف إلى بحث آليات إعداد القائمة الوطنية، وضمان التنوع السياسي والمجتمعي داخلها، إلى جانب التنسيق بين الأحزاب المشاركة بشأن توزيع المقاعد ودعم المرشحين بما يحقق تمثيلًا يعكس تعددية الشارع المصري.

ويشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الأحزاب والقوى السياسية، أبرزها:

• مستقبل وطن

• حماة الوطن

• الجبهة الوطنية

• الشعب الجمهوري

• المصري الديمقراطي الاجتماعي

• الوفد

• حزب العدل

• حزب التجمع

• حزب إرادة جيل

• الحرية المصري

• المؤتمر

• الإصلاح والتنمية

• تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

من جانبه، قال السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إن «القائمة الوطنية تمثل نموذجًا مشرفًا للعمل السياسي المشترك في مصر»، مشددًا على حرص الحزب على أن تكون مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بداية قوية لمسيرته النيابية.

وأضاف القصير أن الحزب راعى في اختيار مرشحيه التنوع وفقًا للمعايير الموضوعة، والتي تشمل الخلفيات المهنية والعلمية والتمثيل الجغرافي، مشيرًا إلى أن الحزب شكّل غرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم مع مرشحيه في مختلف المحافظات، وتقديم الدعم الكامل لهم طوال مراحل العملية الانتخابية.

وأكد القصير في ختام تصريحاته أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات، قائلًا: «أدعو المواطنين إلى النزول للصندوق، واختيار مجلس يعبر عن إرادتهم ويضم كل الخبرات القادرة على خدمة الوطن».