ويتكوف: متفائل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

أبدى ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، تفاؤله بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

صفقة تبادل أسرى

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وسائل الإعلام في إسرائيل تتهمه بإفشال جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، مشيرًا إلى أنها تردد ما وصفه بـ"دعاية حماس"، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم.

تأييد شعبي واسع لإتمام صفقة التبادل

وأضاف نتنياهو، أن استطلاعات الرأي التي تشير إلى تأييد شعبي واسع لإتمام صفقة التبادل لا تسأل المشاركين عما إذا كانوا يرغبون في بقاء حماس في غزة.