أحمد موسى: إقبال كبير على شراء الوحدات السكنية المطروحة في العلمين الجديدة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الإقبال كبير على شراء الوحدات السكنية المطروحة في العلمين الجديدة رغم أن الأسعار «نار».

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن شواطئ العلمين لكل المصريين وهذه هي الدولة وهذه هي مصر.

وأكد أن مصر بديعة ما شاء الله، وهناك شاطئ خاص لسكان الأبراج، موضحًا أن العلمين لكل الناس وليس قاصرة على أحد ولا يوجد تفرقة أو تمييز في الخدمات.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك عائلات وأسر تتمتع بجمال وروعة بلدهم والمشروعات الجديدة التي تم إنشاؤها، لافتا إلى أن زائري العلمين من كل المحافظات.