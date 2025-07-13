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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: انتخابات مجلس الشيوخ خطوة جديدة نحو ترسيخ الديمقراطية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة تمثل مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة الحديثة، مشددًا على أن نجاح هذا الاستحقاق مرهون بوعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الفاعلة.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن مجلس الشيوخ يُعد من الركائز الدستورية المكملة لمجلس النواب، ويضطلع بأدوار محورية في مراجعة التشريعات، ودراسة الاتفاقيات والخطط الاستراتيجية، بما يضمن إنتاج قوانين أكثر دقة وتوافقًا مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشاركة في الانتخابات هي رسالة واضحة على تمسك الشعب المصري بالمسار الديمقراطي، وتجديد الثقة في قدرة الدولة على استكمال بناء مؤسساتها السياسية على أسس سليمة، داعيًا المواطنين إلى عدم التردد في النزول إلى لجان الاقتراع والمساهمة في تشكيل مجلس يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم.

وشدد النائب، على أن المرحلة المقبلة تتطلب صوت كل مواطن، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ بتكوينه الجديد سيضم خبرات مؤثرة في مختلف المجالات، ما يعزز من دوره في دعم رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه بتأكيده، أن المشاركة في انتخابات الشيوخ ليست فقط ممارسة ديمقراطية، بل تعبير صريح عن دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز الثقة في المسار الوطني القائم على الحوار، والتعددية، وحكم القانون.

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