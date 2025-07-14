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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تصعيد الخلاف.. ترافيس سكوت يرد على بوشا تي في ألبوم Jackboys 2

ترافيس سكوت وبوشا
ترافيس سكوت وبوشا
شروق سلامة

عاد اسم النجم العالمي ترافيس سكوت إلى دائرة الجدل بعد إطلاقه ألبوم Jackboys 2، والذي يبدو أنه يتضمن ردًا غير مباشر على الانتقادات التي وجهها له مغني الراب بوشا تي مؤخرًا، خاصة بعد صدور ألبوم Clipse الأخير Let God Sort Em Out.

في أغنية “Champain & Vacay”، قال ترافيس:

“Blue Bugatti, I’m dodgin’ TMZ / Made a hundred off pushin’ T’s / Now my phone on DND”،

وهي جملة فسّرها الكثيرون على أنها إشارة ذكية إلى بوشا تي، الذي بدأ الخلاف بعد أن اتهم سكوت ضمنيًا في أغنية “So Be It”، متهمًا إياه بأنه “بلا ولاء” واستغل حضوره في جلسة استماع لألبوم Utopia قبل طرحه، لكنه أخفى عنه مقطع دريك الهجومي.


 

وكان بوشا قد قال في مقابلة إنه تفاجأ بسماع مقطع دريك لاحقًا، بعد أن كان سكوت قد شغّل له ولـPharrell نسخة خالية من المقطع المثير للجدل، ما اعتبره تصرفًا “غير صادق”، بل وذهب إلى أبعد من ذلك في وصفه لترافيس بأنه “عديم الانتماء” و”يقفز مع التيار”.


وفي حوار لاحق مع بودكاست Popcast من نيويورك تايمز، قال بوشا: “ترافيس شخص غير مؤذٍ… هو مش من النوع اللي آخده بجدية”، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تصرفه بإخفاء مقطع دريك لم يكن لائقًا.


 

أما ترافيس سكوت، فاختار أن يرد عبر فنه دون تصريح مباشر، بإسقاطات شعرية قد تبدو خفيفة في المعنى لكنها ثقيلة في الرمزية، وتُظهر ثقته بنفسه واستمراره في طريقه الفني.


 

ألبوم Jackboys 2 هو استمرار لمشروع ترافيس مع فريق Cactus Jack Records ويضم أسماء بارزة مثل Future، GloRilla، Playboi Carti وغيرهم. ويبدو أن سكوت اختار أن يجعل فنه هو المنصة الحقيقية للتعبير، وليس مواقع التواصل.


 

وفي تغريدة سابقة، كتب سكوت على منصة X:

“هذا الألبوم لكل الفصول، لكنه صُنع خصيصًا لكل صيف قادم” — في إشارة إلى طموحه أن يظل صوته حاضرًا ومؤثرًا رغم الضجيج.


 

ترافيس سكوت Jackboys GloRilla

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