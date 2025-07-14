قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
تحولات كبرى في التعليم المصري.. قانون جديد يعيد رسم الخريطة الدراسية
استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
جيلي إمجراند 2025.. سيارة اقتصادية بسعر مناسب في السوق السعودي
حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء منها؟.. الإفتاء تجيب
تيسير فهمي: تعرضت للنصب من منتحلة شخصية شادية عبد الحميد.. خاص
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
ترامب يتوقع تسوية قريبة في غزة رغم تعثر مفاوضات الدوحة
استعدادات مكثفة لموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025
الاتصالات تحسم موقف شكاوى المواطنين لدى خدمة العملاء أثناء انقطاع الخدمات
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كيتلين جينر تحضر حفل زفاف ابنها برودي جينر

كيتلين جينر وابنها
كيتلين جينر وابنها
شروق سلامة

شهد يوم 12 يوليو لحظة عائلية مؤثرة عندما حضرت كيتلين جينر، البالغة من العمر 75 عامًا، حفل زفاف ابنها برودي جينر، البالغ من العمر 41 عامًا، على لاعبة ركوب الأمواج المحترفة تيا بلانكو، التي تبلغ 28 عامًا، في أجواء عائلية أقيمت في منزل والدة برودي، ليندا طومسون، في ماليبو، بحسب ما أفادت به TMZ.


 

تفاصيل الزفاف


 

الحفل كان محدودًا من حيث عدد الحضور، حيث تواجد حوالي 60 إلى 70 شخصًا من المقربين فقط. الزفاف أُقيم في منزل والدة العريس، ليندا طومسون، الزوجة السابقة لكيتلين جينر، والتي أنجبت منها برودي وبراندون جينر.

برودي كان قد تزوّج سابقًا من كايتلين كارتر، لكن زواجهما انتهى في عام 2019 بعد عام واحد فقط من زفاف أقيم في إندونيسيا.


 


 

علاقة برودي بكيتلين كانت معقدة على مرّ السنين. في عام 2013، قال في إحدى حلقات برنامج “كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز” إن والده لم يكن حاضراً في طفولته كما كان يتمنى. وفي عام 2018، وصف غيابها عن زفافه الأول بأنه كان مؤلمًا له.


 

لكن في السنوات الأخيرة، بدأت العلاقة في التحسّن. في حلقة من برنامج “Special Forces”، كشف برودي أنه تلقى اعتذارًا صريحًا من كيتلين، كانت المرة الأولى التي يسمع فيها اعتذارًا منها عن الغياب خلال فترة نشأته. وقال إن ذلك كان يعني له الكثير.

في لقاء مع مجلة “بيبول”، صرّح برودي بأن علاقته بكيتلين اليوم جيدة، بل وأكد أنه يرى في غيابها درسًا جعله يحرص على أن يكون حاضرًا أكثر كأب لابنته “هاني”، التي وُلدت في يوليو 2023 من زوجته الجديدة تيا.

وأضاف أن التركيز على الأمور الإيجابية أهم بكثير من التمسك بالذكريات السلبية، وأنه اختار مسامحة كيتلين والمضي قدمًا، معتبرًا أن الحياة أقصر من أن تُقضى في حمل الضغائن.


 


 

كيتلين جينر برودي جينر جينر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

مدبولي

يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

شاليمار شبرتلي

فنانة السبب.. أول تعليق لـ شاليمار شربتلي على واقعة شجار الساحل الشمالي

هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم

هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

ترشيحاتنا

كاظم الساهر

قبل حفله بأيام.. حقيقة وفاة كاظم الساهر

لطفي لبيب

بطرس دانيال: نرفع صلواتنا ودعواتنا لشفاء لطفي لبيب

هشام جمال و حسين الجسمي

رؤية هشام جمال.. أول ألبوم للجسمي منذ 15 عاما يبدأ بأغنية مستنيك

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

كواليس خلاف ميدو وحسن شحاتة

بعد سنين من السكوت.. كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن خناقة ميدو مع والده

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد