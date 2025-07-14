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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كيت ميدلتون ترد على معجب صاح: بحبك يا كيت |صور

الأميرة كيت ميدلتون
الأميرة كيت ميدلتون
شروق سلامة

في واحدة من اللحظات العفوية والرقيقة التي خطفت قلوب الجماهير، ردّت الأميرة كيت ميدلتون بابتسامة وضحكة لطيفة على معجب صاح من المدرجات “I love you, Kate!” أثناء تقدمها لتقديم الجوائز في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس يوم 13 يوليو 2025.


كيت، البالغة من العمر 43 عامًا، حضرت اليوم الأخير من البطولة برفقة زوجها الأمير ويليام، وطفليهما الأكبرين الأمير جورج (11 عامًا) والأميرة شارلوت (10 أعوام)، في أول ظهور عائلي منذ إعلانها السابق عن خضوعها لعلاج من السرطان. وقد حظيت باستقبال حار وتصفيق حار من الجماهير عند دخولها الملعب.


دورها في ويمبلدون


 

الأميرة كيت قدّمت الجوائز للفائز الإيطالي يانيك سينر والوصيف الإسباني كارلوس ألكاراز، ضمن دورها كراعية رسمية لنادي التنس “All England Lawn Tennis and Croquet Club”، وهو الدور الذي ورثته من الملكة إليزابيث عام 2016.


 

وقد تبادلت كيت الأحاديث القصيرة مع اللاعبين أثناء تسليم الجوائز، وأبدى ألكاراز احترامه الكبير لها بانحناءة سريعة، بينما كان اللقاء بينها وبين سينر مليئًا بالحفاوة.


 

غياب لويس


 

الأمير الأصغر، لويس (7 سنوات)، لم يكن من بين الحضور. ويبدو أن كيت وويليام يفضلان اصطحابه في السنوات القادمة حين يصبح أكبر سنًا، خاصة أن جورج وشارلوت لم يحضرا أول مباراة لهما في ويمبلدون إلا بعد بلوغهما الثامنة.


 

تفاعل كيت مع الجمهور، وضحكتها العفوية على صرخة الحب، أظهرا جانبها الإنساني والبسيط رغم البروتوكولات الرسمية. هذه اللحظة لم تكن فقط عن التنس، بل كانت عن القوة، التعافي، والحب الذي تكنّه الجماهير للأميرة.


 


 

الأميرة كيت ميدلتون ويمبلدون للتنس كيت ميدلتون

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