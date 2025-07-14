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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حادث ديرمواس.. التصريح بدفن جثمان الشقيق الرابع واستمرار التحقيق مع الوالد

التصريح بدفن الجثة
التصريح بدفن الجثة

قررت النيابة العامة بمركز ديرمواس، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، التصريح بدفن المتوفي الرابع في واقعة وفاة 4 أطفال أشقاء بإحدى قرى ديرمواس ، وتم تشييع الجثمان عقب تسليمه لأسرته.

وجاء ذلك بعد تحقيقات موسعة مع والد ووالدة الأطفال المتوفين، وانتهاء أعمال تشريح الجثة، فيما لم يتم الإعلان عن أسباب الوفاة للأطفال حتى الآن.

وأكدت مصادر طبية، أن أعمال التشريح تضمنت أخذ عدة عينات متنوعة من المتوفى الرابع، وتم إرسالها لمختبرات وزارة الصحة، على أن يتم الكشف عن أسباب الوفاة غداً في بيان رسمي.

وفي السياق تتلقى الطفلتين أشقاء المتوفين العلاج وتحت الملاحظة داخل المستشفى، بعد شعورهم بحالة مرضية مساء أمس، وتقرر نقلهم للمستشفى ووضعهم تحت العناية.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد. ن. م 11 سنة وعمر. ن. م 7 سنوات، ريم 10. ن. م سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة اعياء شديدة - توفي بعدهم بساعات.

من جانبها أصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانًا رسميًا، أكدت فيه أن ما يشاع عن وفاة 4 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المنيا في نفس التوقيت بسبب الالتهاب السحائي -عارٍ عن الصحة وغير موثق علميًا، لعدة أسباب، أولا لا يوجد دليل طبي يدعم حدوث الوفيات في توقيت واحد في الأمراض المعدية، كما يجب استبعاد الأسباب غير المعدية (مثل التسمم الغذائي أو الكيميائي) قبل تأكيد السبب، وفي حالات التفشي الأسري، تكون الوفيات متقاربة زمنيًا (ضمن أيام)، وليست متطابقة.

وأوضح البيان ان استجابة الأجسام للعدوى تختلف حسب العمر، المناعة، والعبء الفيروسي، مما يجعل الوفاة في توقيت واحد  لـ4 أشقاء غير منطقية طبيًا.
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وأوصت وزارة الصحة، بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار الطبية غير الموثقة.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الالتهاب السحائي هو مرض ينتج عن التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي (السحايا)، وقد يكون ناتجًا عن ميكروبات (بكتيريا، وفيروسات، وفطريات، أو طفيليات)، أو لأسباب غير ميكروبية مثل (الأورام، والأدوية، والعمليات الجراحية، أو الحوادث).
 

المنيا ديرمواس حادث الالتهاب السحائي

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