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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح: رئيس قطاع الناشئين بالزمالك أهلاوي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

قال محمد صلاح لاعب نادي الزمالك السابق، إن بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ينتمي للنادي الأهلي.

وأضاف صلاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: هناك العديد من العاملين في نادي الزمالك انتماؤهم للنادي الأهلي.

وأضاف: الكرة أصبحت احتراف والاحتراف ميزعلش، فاروق جعفر قال سابقا انه أهلاوي كما أن بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالزمالك أهلاوي".

وتابع: "بدر حامد أهلاوي ولكن دا مش عيب، ولكن العيب من اللي قام بتعيينه وهو حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك".

وواصل: بدر حامد تعاقد مع نجل حسين السيد من وادي دجلة، ومحمد حلمي رحل عن قطاع ناشئي الزمالك في غفلة.

واختتم: مجلس إدارة الزمالك خلص على كل رموز النادي، وبيقولوا ان شيكابالا أسطورة طاب ازاي ومنين، وكلمة أسطورة بتزعلهم ومجلس الزمالك جاب بطولتين في سنتين".

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