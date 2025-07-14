عبد الواحد السيد يطالب لاعب الزمالك بالرحيل

طالب عبدالواحد السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بالرحيل عن صفوف الفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عبدالواحد السيد، خلال حواره ببرنامج “اللعيب"، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: ”مصطفى شلبي، من اللاعبين المميزين جدًا في نادي الزمالك، ولكن أنصحه بالرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب الضغوطات التي يتعرض لها من جماهير القلعة البيضاء".

وأضاف: “مصطفى شلبي، لاعب مميز للغاية لكن هو يتعرض لضغوط كبيرة لذلك أنصحه بالرحيل"، مضيفًا: "مصطفى شلبي، لو استمر مع الزمالك أي مدرب هيجي هيلعبه”.