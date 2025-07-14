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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الواحد السيد يطالب لاعب الزمالك بالرحيل

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد
يمنى عبد الظاهر

طالب عبدالواحد السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بالرحيل عن صفوف الفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عبدالواحد السيد، خلال حواره ببرنامج “اللعيب"، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: ”مصطفى شلبي، من اللاعبين المميزين جدًا في نادي الزمالك، ولكن أنصحه بالرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب الضغوطات التي يتعرض لها من جماهير القلعة البيضاء".

وأضاف: “مصطفى شلبي، لاعب مميز للغاية لكن هو يتعرض لضغوط كبيرة لذلك أنصحه بالرحيل"، مضيفًا: "مصطفى شلبي، لو استمر مع الزمالك أي مدرب هيجي هيلعبه”.

مصطفى شلبي عبدالواحد السيد الزمالك الميركاتو الصيفي

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