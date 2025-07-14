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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل اجتماع الزمالك وبتروجت لضم حامد حمدان.. اللاعب يتمسك بحلمه

حامد حمدان
حامد حمدان
رباب الهواري

كشف الإعلامي ماركو مراد كواليس الاجتماع الذي جرى بين مسؤولي نادي الزمالك وإدارة نادي بتروجت، بخصوص صفقة انتقال اللاعب الفلسطيني حامد حمدان إلى القلعة البيضاء. وذلك خلال تصريحات له في برنامج “الماتش” على قناة صدى البلد، حيث نقل عن مصدر داخل نادي بتروجت معلومات هامة حول مجريات التفاوض.
 

اجتماع دون اتفاق نهائي
 

أوضح ماركو مراد أن الجلسة التي جمعت جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بمسؤولي بتروجت لم تُسفر عن اتفاق نهائي حتى الآن، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال مفتوحة، مع احتمالية عقد جلسة جديدة خلال الأيام القادمة لاستكمال النقاش.
 

حامد حمدان متمسك بالزمالك

وأشار مراد إلى أن حامد حمدان عبّر عن رغبته الشديدة في اللعب للزمالك، ورفض جميع العروض الأخرى، سواء من أندية عربية أو محلية، من أجل تحقيق حلمه بارتداء القميص الأبيض، مؤكدًا أن اللاعب يضع الزمالك كأولوية مطلقة.

شائعات عن تدخل الخطيب

أثار مراد جدلاً بحديثه عن وجود “ضغوط خارجية”، ملمحًا إلى ما يُقال عن تدخل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في محاولة لإفشال الصفقة، عبر التواصل مع إدارة بتروجت، إلا أنه أكد أن هذه المعلومات لا تزال غير مؤكدة حتى الآن.
 

فرصة ذهبية للزمالك

واختتم مراد تصريحاته بالإشارة إلى أن حامد حمدان يخوض موسمه الأخير مع بتروجت، ما يمنح الزمالك فرصة لضمه مجانًا في يناير المقبل، موضحًا أن بتروجت قد يخسر عرضًا بقيمة 30 مليون جنيه في حال عدم بيع اللاعب الآن، وهو ما يفرض على النادي إعادة تقييم موقفه بعناية.


 

حامد حمدان بتروجيت الزمالك صفقات الزمالك الخطيب

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