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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جثة شاب في ترعة ويداه مقيدتان.. شبهة جنائية تثير ذعر أهالي أشمون

غرق شاب في المنوفية
غرق شاب في المنوفية
مروة فاضل

تكثف مباحث المنوفية من جهودها لكشف غموض العثور علي جثمان شاب فريق ومكبل اليدين من أبناء مركز اشمون.

وسادت حالة من الذهول بين أهالي  قرية كفر الطرانية التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية، بعد العثور على جثة شاب "أحمد.م " 35عام ومقيم بقرية جريس التابعة لدائرة المركز  غارقا في المياه، في ظروف غامضة.

تلقي اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم  يفيد بالعثور على جثة شاب "أحمد.م" مقيم بقرية جريس طافية بمياه إحدى الترع، وتبين من الفحص الأولي أن الجثمان مربوط اليدين ومثبت بحجر، ما يرجح وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاه ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية غريق اشمون

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