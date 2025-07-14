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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية

محافظ مطروح خلال لقاء مدير التعليم
محافظ مطروح خلال لقاء مدير التعليم
ايمن محمود

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى للعام الدراسى 2024/2025 بحضور  نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح ، بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الإمتحانات واتخاذ  كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب،

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارا من السبت 9 اغسطس وحتى 13 اغسطس  2025.

وفى وقت سابق وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، على تشغيل مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وذلك بمبنى مجمع  العميد أحمد فوزى بمدينة مرسى مطروح  اعتبارا من العام الدراسى 2025/2026، وذلك لأتاحة نوعيات جديدة من التعليم لخدمة أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ووافق محافظ مطروح ، على نقل طلاب مدرسة العميد أحمد فوزى الابتدائية إلى المبنى الجديد الملحق بمدرسة أجيال المستقبل لاستيعاب جميع طلاب المدرسة، كما وافق المحافظ على تشغيل برنامج فنى أعمال المساحة بمدرسة مطروح الزخرفية المعمارية العسكرية وبرنامج فنى صيانة وإصلاح الاجهزة المنزلية بمدرسة مطروح الصناعية العسكرية بنين.

وذلك بدءا من  للعام الدراسى القادم 2025/2026 ، وذلك ضمن توجه الدولة واهتمامها بالتعليم الفنى مع إدراج وتشغيل برامج دراسية جديدة بالتعليم الصناعى، تلبى احتياجات سوق العمل وتوفير الكوادر المؤهلة لخدمة خطط  التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

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