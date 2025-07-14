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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مسئولو جهاز مدينة السويس الجديدة يستقبلون مستثمري الحي الصناعي لمناقشة أبرز التحديات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، عددًا من مستثمري الحي الصناعي، وذلك بحضور مسئولي الجهاز، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالمدينة وبحث الحلول المقترحة لتجاوزها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدعم مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع المستثمرين.

واستهلت المهندسة أسماء مخلوف، اللقاء بالتأكيد على الدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز في دعم البنية التحتية للمنطقة الصناعية، ولاسيما في قطاع المياه والصرف، مشيرة إلى الانتهاء من رفع كفاءة الخط الناقل للمياه بقطر 900 مم، من خلال استبدال أكثر من 7 كيلومترات من خطوط GRP بخطوط HDPE، وتنفيذ خط بديل بالقطاع الأول من الخط الرئيسي، لضمان استمرارية الخدمة وتقليل آثار الأعطال والطوارئ.

كما استعرضت رئيس الجهاز، التقدم في تنفيذ مشروع إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة ثنائيًا من محطة معالجة عتاقة، بهدف ري المسطحات الخضراء وتغذية بعض الأنشطة الصناعية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مياه الشرب.

وفي سياق متصل، أشارت "مخلوف" إلى الجهود المبذولة لتحسين البيئة داخل الحي الصناعي، حيث تم تنفيذ سياج شجري لحماية المنطقة من الأتربة والغبار، إلى جانب خطة لزراعة 3 آلاف شجرة، دعماً للتوازن البيئي.

وردًا على استفسار أحد المستثمرين حول انقطاع وتذبذب المياه، خلال اللقاء، أكدت رئيس الجهاز وجود تنسيق مستمر مع جميع الجهات المعنية، وأنه جارٍ العمل على حل جذري.
من جانبهم، أعرب مستثمرو الحي الصناعي عن تقديرهم للتعاون المستمر مع الجهاز، مشيدين بالشفافية والتواصل الفعّال، ومؤكدين أهمية استمرار هذا النهج في تذليل العقبات ودعم الاستثمار.
يُذكر أن جهاز مدينة السويس الجديدة يحرص على عقد اجتماع شهري مع المستثمرين لمتابعة التحديات وطرح الحلول، ضمن سياسة الجهاز نحو توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو.

توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهاز في دعم البنية التحتية للمنطقة الصناعية

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