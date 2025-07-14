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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تشهير وإساءة سمعة .. المخرج عمر زهران يحرر محضرا ضد صفحات تنتحل اسمه

تشهير وإساءة سمعة.. المخرج عمر زهران يحرر محضرا ضد صفحات تنتحل اسمه
تشهير وإساءة سمعة.. المخرج عمر زهران يحرر محضرا ضد صفحات تنتحل اسمه
ندى سويفى

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة اتهامات وجهها المخرج عمر زهران لبعض الصفحات وقنوات يوتيوب انتحلت اسمه.

وذكر المخرج عمر زهران، فس محضر حرره بقسم شرطة الجيزة، أنه فوجئ بوجود  صفحات وقنوات على فيسبوك ويوتيوب تنتحل اسمه وصوره وقيامهم بنشر فيديوهات مصحوبة بعبارات تشهير وإساءة لسمعته.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة بتحرير المخرج عمر زهران، محضرا يتضرر فيه من عدة صفحات على فيسبوك وقناة على يوتيوب لقيامهم بانتحال صفته ووضعهم صورته كصورة تعريفية للحسابات ونشر فيديوهات مصحوبة بعبارات تشهير وإساءة سمعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري فحص الواقعة بمعاونة مباحث الانترنت للتوصل لأصحاب هذه الحسابات.

الأجهزة الأمنية بالجيزة الأجهزة الأمنية المخرج عمر زهران

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