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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

باشات: مشاركة الرئيس السيسي في قمة مالابو تؤكد ريادة مصر في حماية أفريقيا

اللواء حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية
اللواء حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أكد اللواء حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي  بحزب الجبهة الوطنية، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب الأسبق، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التنسيقية السابعة للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، تؤكد من جديد أن مصر تضع القارة الإفريقية في قلب أولوياتها السياسية والاستراتيجية، سواء على مستوى التكامل الإقليمي أو دعم الأمن والاستقرار في مناطق النزاع بالقارة.

وأضاف باشات، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي شارك بصفته رئيسًا لكل من "النيباد" و"قدرة إقليم شمال إفريقيا"، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تحويل رئاستها لهاتين الآليتين إلى أداة فعالة لتعزيز العمل الإفريقي المشترك، عبر دعم خطط التنمية المستدامة وتفعيل آليات منع النزاعات والتدخل السريع، وهو ما يبرز الدور المصري الرائد في صياغة مستقبل القارة بعيدًا عن الهيمنة الخارجية.

وأشار إلى أن مصر تتحرك بجدية لتكريس الأمن والاستقرار، من خلال دعم "قدرة شمال إفريقيا" كذراع عملياتي للاتحاد الإفريقي، موضحًا أن القاهرة استضافت اجتماعات مهمة على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان، ونجحت في إقرار خطط التدريب والجاهزية، فضلًا عن تنفيذ تمرينات ميدانية مشتركة مع الجزائر بما يعزز التكامل العسكري والأمني بين دول الإقليم.

وعلّق النائب حاتم باشات على كلمة الرئيس السيسي في القمة، قائلًا: "الرئيس أرسل رسائل حاسمة تؤكد التزام مصر بحماية القارة وشعوبها من الإرهاب والجريمة المنظمة والنزاعات المسلحة، وهو ما يعكس نهج الدولة المصرية في تعزيز جاهزية القوة الإفريقية الشاملة، وعلى رأسها قدرة الشمال، كآلية دفاعية استباقية تحفظ الأمن وتدعم التنمية."

وأكد باشات أن حديث الرئيس عن ضرورة توفير تمويل مستدام وتحديث إجراءات العمل داخل الآليات الإفريقية يكشف عن رؤية استراتيجية عميقة لبناء مؤسسات إفريقية قوية، مشيرًا إلى أن الربط بين الأمن والسلام والتنمية في كلمة الرئيس يضع خريطة متكاملة لتحصين إفريقيا سياسيًا واقتصاديًا.

اللواء حاتم باشات الرئيس السيسي القارة الإفريقية مناطق النزاع خطط التنمية المستدامة

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