سفير مملكة تايلاند وحرمه يزوران دير سانت كاترين ويشيدان بقيمة الدير الدينية والتاريخية

زار السفير ثاناوات سيريكول، سفير مملكة تايلاند لدى جمهورية مصر العربية، والسيدة حرمه، والوفد المرافق له، و الذي يضم أربعة من كبار مستشاري السفارة، اليوم الإثنين، مدينة سانت كاترين، لتفقد المعالم السياحية بها، والاستمتاع بأجوائها الروحانية، وذلك على هامش زيارتهم لمنتجعات جنوب سيناء السياحية.

وحرص سفير مملكة تايلاند، على زيارة دير سانت كاترين، وتفقد كافة معالمه السياحية "شجرة العليقة، الكنيسة الكبرى، المسجد الفاطمي، مكتبة الدير، بئر موسى، متحف الكنوز، شجار الزيتون العتيقة بحديقة الدير"، واستمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ الدير الذي يعد ثاني أفدم أديرة العالم، ونبذة عن كل معلم من معالمه السياحية البارزة، واستقبال الدير آلاف السائحين حول العالم لأداء الشعائر والطقوس الدينية الخاصة بهم.

وقال رمضان الجبالي ، حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن سفير مملكة تايلاند، أعرب عن سعادته بزيارة مدينة سانت كاترين بشكل عام، والدير بشكل خاص، مؤكدًا أن الدير يعد قيمة دينية وتاريخية فريدة من نوعها، ويعكس التسامح الديني والمحبة التي يعيش فيها رهبان الدير مع أهالي المدينة من البدو، وأن وجود مسجد داخل لدير يرسم صورة فريدة للتسامح على أرض سيناء.

وأوضح "الجبالي"، أن أجواء وروحانيات المدينة حظت على إعجاب سفير مملكة تايلاند، والسيدة حرمه، والوفد المرافق لهم، مؤكدين أن سانت كاترين تعد واحة طبيعية للاستجمام والصفاء، ولفتوا إلى أن مشروع التجلي الأعظم يعد إضافة كبيرة للمدينة، كونه جعلها واحة على طراز حديث.

وكان قد التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وسفير مملكة تايلاند لدى جمهورية مصر العربية، والسيدة حرمه، والوفد المرافق لهم، لبحث آفاق التعاون المشترك في السياحة والثقافة، وذلك خلال الزيارة الرسمية الأولى لسفير تايلاند إلى شرم الشيخ وجنوب سيناء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل دفع التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات السياحة والتبادل الثقافي والحفاظ على التراث الحضاري. واقترح المحافظ إقامة أسبوع ثقافي مصري- تايلاندي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من السفير الذي أشاد بالفكرة وأبدى إعجابه بها.

وطرح محافظ جنوب سيناء، فكرة إقامة اتفاق توأمة بين مدينة شرم الشيخ أو سانت كاترين، وإحدى المدن السياحية والثقافية الكبرى في تايلاند، وقوبلت الفكرة بترحيب من السفير، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز الروابط الثقافية والشعبية بين الجانبين.

وأعرب السفير التايلاندي عن شكره للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بدفء العلاقات بين مصر وتايلاند، والتي تمتد لأكثر من سبعة عقود، مؤكدًا أن هناك العديد من المجالات الواعدة للتعاون مع جنوب سيناء، خاصة في السياحة والثقافة والتراث.