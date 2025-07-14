مقابلات شخصية لإختيار 25 دارسا للرخصة الأفريقية A7

في إطار خطة الاتحاد المصرى لكرة القدم وسعيه المتواصل لتأهيل وتطوير المدربين وقبل انتهاء فعاليات دورة الرخصة الأفريقية A6، أجريت اليوم المقابلات الشخصية للحصول على الرخصة الأفريقية A7بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.



وتقام الدورة خلال الفترة من 17 يوليو الجارى حتى 26 يناير 2026، وسيتم اختيار 25 دارسا من بين المتقدمين.

فيما اختتمت اليوم فعاليات الكورس الرابع من دورة الرخصة الأفريقية A6 التي تقام خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2025.

