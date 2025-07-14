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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو ناصر: اخترت الزمالك لأنه الطريق إلى المجد

عمرو ناصر
عمرو ناصر
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أعرب عمرو ناصر، مهاجم فريق الزمالك الجديد، عن سعادته بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "جون إدوارد، المدير الرياضي، لديه ثقة كبيرة في إمكانياتي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه، و المدير الرياضي يختار اللاعبين على قدر ثقته بهم، ولأنهم جديرون باللعب لنادي الزمالك، ويتم اختيارهم  بناءً على أسس ومعايير ، وإمكانيات شخصية تكون بحجم النادي وجماهيره".

وأوضح عمرو ناصر أنه يتمنى أن يكون على قدر المسؤولية، لأن نادي الزمالك يستحق الكثير، وشدد على أن جماهير الأبيض عظيمة وجميلة، مضيفًا أنه يمتلك شغفًا كبيرًا لتجربة اللعب وسط دعم وتشجيع هذه الجماهير، وأن يساعد الفريق في تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.

وواصل المهاجم حديثه قائلاً: "الزمالك منظومة كبيرة، وأي لاعب يفكر في الوصول إلى مرتبة كبيرة في الكرة المصرية وداخل قارة أفريقيا، عليه أن يختار اللعب للزمالك، وهو ما دفعني للانتقال إلى القلعة البيضاء".

وأضاف عمرو ناصر: "أحلم بتحقيق لقبي الدوري وكأس الكونفدرالية في الموسم المقبل مع الزمالك، خاصة أن الفوز بالدوري سيعيد الفريق للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيُعيد الشخصية التي يُعرف بها نادي الزمالك".

وشدد على أن الزمالك يضم مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى، وأضاف أن المنافسة مع زملائه المهاجمين تخلق حالة من التحدي والتركيز، وتكون من أجل مصلحة الفريق، وتدفع اللاعب لبذل قصارى جهده للمساهمة في تحقيق الأهداف والبطولات.

وقال المهاجم: "قبل أن يعلم الجمهور بالتعاقد معي، كنت أتوقع أن أجد ترحيبًا من الجماهير، ولكن ليس بالشكل الذي وجدته فور علمهم باقترابي إلى الفريق، وفوجئت بردود أفعال الجماهير وترحيبهم بي، مما زاد من حماسي  للظهور بأفضل صورة في الفترة المقبلة من أجل جماهير الزمالك العظيمة، التي فاجأتني بحبها وشغفها وثقتها في قدراتي".

واختتم عمرو ناصر تصريحاته قائلًا: "أعد جماهير الزمالك أن أكون على قدر ثقتهم بي، وأنني لن أخيب ظنهم".

عمرو ناصر الزمالك فاركو

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