مكافحة الإدمان: تلقينا أكثر من 620 اتصالا من سائقين راغبين في تلقي العلاج

أكد مدحت وهبة المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه من أهم محاور عمل الصندوق وهو المحور الوقائي واطلقنا حلمة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات.

وقال مدحت وهبة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الحملة بعنوان " المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، والحملة تجوب المحافظات لزيادة وعي السائقين والحملة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض ".

وتابع مدحت وهبة :" هناك مفاهيم مغلوطة مثل أن الحشيش ليس إدمان وهذه معتقدات خاطئة ".

واكمل مدحت وهبة :" من دوافع التعاطي هو حب الاستطلاع والتجربة استنادا على مفاهيم مغلوطة"، مضيفا:" الخط الساخن للصندوق تلقى أكثر من 620 اتصال من سائقين يطلبون العلاج ويتم تقديم العلاج لهم بالمجان وبسرية كاملة ".

ولفت مدحت وهبة :" السائق الذي يبدأ رحلة العلاج يتم اعتباره مريض ويتم تقديم الخدمات العلاجية له والخدمات العلاجية تتسق مع المعايير الدولية ".