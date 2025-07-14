محمد علي رزق يشارك متابعيه صور من أول أعماله الدرامية

شارك الفنان محمد علي رزق، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، صور من أول أعماله الدرامية، وعلق عليها قائلا: “كواليس مسلسل المغامرون أول مسلسل عملته فحياتي”.

فيم آخر الخط

كشف الفنان محمد علي رزق في لقاء خاص لـ"صدى البلد" عن مشاركته في فيلم "آخر الخط".

وقال: “الفيلم تجربة جديدة، وآمن بها صناع العمل، وأخوض تلك التجربة من أجل السعادة، ودوري فيه مختلف، وهو فيلم به إثارة وغموض”.

يذكر أن فيلم "آخر الخط" بطولة كل من الفنانة بسمة، الفنانة بشرى، الفنان محمد القس، الفنان محمد على رزق، الفنان محمد يوسف أوزو، الفنان أحمد ثابت، الفنانة وئام مجدي، الفنان محمد جمال كلبظ، ومن تأليف وإخراج محمد السعدني.

الفيلم يجمع سبع شخصيات مختلفة تمثل “الخطايا السبع” في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، ما يعكس رؤية سينمائية فريدة تمزج بين الواقعية والرمزية.