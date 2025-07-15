المنشآت الفندقية : 250 برنامج تدريب يستهدف 80 ألف عامل بالسياحة

قال وائل ابوالسعود أمين صندوق غرفة المنشآت الفندقية ، أن التعاقد مع شركتين عالميتن فى مجال التدريب الفندقي ، يدعم منظومة التدريب السياحي ورفع كفاءة العاملين من خلال التعاون مع جهات دولية متخصصة.

أوضح أبو السعود ، أننا نستهدف جميع العاملين بالقطاع وخاصة الكفاءات التشغيلية في مختلف مواقع العمل الفندقي ،لتقديم برامج تدريبية بشكل احترافي عبر الإنترنت وتستهدف ، موضحاً أن المواد التدريبية التي تقدمها ستكون متاحة على منصة التدريب الإلكترونية التي ستطلقها الوزارة قريباً بما يساهم في الاستفادة من وتكامل كافة الجهود التدريبية.

أفاد أمين صندوق غرفة المنشآت الفندقية ، أن أعضاء غرفة الفنادق سيحصلون على مسارات تعليمية رقمية مصممة خصيصًا، بهدف رفع جودة الخدمة، وتحسين الأداء، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر، بجانب ورش عمل، وجلسات تعريفية، وحملات على مستوى الجمهورية لمساعدة الفنادق على تطبيق المنصة بفعالية.

أشار إلى ،أننا تعاقدنا مع منصة تدريب عالمية لتقديم أكتر من 250 برنامج تدريبي وتستهدف 80 ألف شخص من العاملين في قطاع السياحة في مصر مجاني بشكل كامل لمدة ثلاث سنوات بدعم مشترك من الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية، وسيتم وضع هذه البرامج التدريبية سيتم وضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة وكذلك الموقع الغرفة.

